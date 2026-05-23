Bağcılar'da Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu

Bağcılar\'da Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu
23.05.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir otomobilin bagajında bulunan cesedin sahibi, AVM çalışanları tarafından bulundu.

BAĞCILAR'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak'ta öğlen saatlerinde meydana geldi. Bir AVM'de mağaza sorumlusu olan Hüseyin Yalçın sabah işe gitmeyince çalışanlar cep telefonu ile aradı ancak ulaşamadı. Mağaza çalışanı, Hüseyin Yalçın'ın aracını AVM yakınında park halinde gördü. Hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kilitli olan otomobilin camı kırılarak otomobilin kapıları açıldı. Hüseyin Yalçın, otomobilin bagajında yatar vaziyette bulundu. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durum öğrenip olay yerine gelen çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:26:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Park Halindeki Araçta Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.