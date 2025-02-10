Bağcılar\'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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BAĞCILAR'da, park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilde çıktı. Motor kısmından yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve su ile alev alev yanan otomobile müdahale etti. Vatandaşlar, araçtaki yangını kısa sürede söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.