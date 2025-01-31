Bağcılar'da sahte polis tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağcılar'da sahte polis tehdidi

Bağcılar\'da sahte polis tehdidi

Bağcılar'da ters yöne giren bir kişi, karşı yönden gelen bir sürücüyü polis olduğunu iddia ederek tehdit etti. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelinin gerçek bir polis olmadığı ortaya çıktı.

31.01.2025 09:57  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR/ -

BAĞCILAR'da bir kişi, ters yöne girdiği sokakta aracından inerek karşı yönden gelen otomobilin sürücüsüne kimlik gösterip polis olduğunu söylerek tehdit etti. Sürücüyü "Seni patates ederim" diyerek tehdit eden kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 29 Ocak'ta saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla ters yöne giren bir kişiye, karşı yönden gelen sürücü yol vermedi. Bunun üzerine aracından inen kişi, polis olduğunu iddia ederek sürücüye kimlik gösterdi. Ardından da sürücüye, "daha fazla zorlama al arabanı aşağıya. Plakana gelecek cezadan da ben sorumlu değilim" dedi. Sürücünün tepki göstermesi üzerine şüpheli, "bağırma, seni aşağıya indirir patates ederim" diyerek tehdit etti. Daha sonra ters yönde olmayan iki sürücü, geri manevra yaparak sokaktan çıktı. Polis olduğunu iddia eden kişi ise sokaktan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EMNİYET PERSONELİ DEĞİLMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasından kimliğini tespit etti. T.T. (33) olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin polis olmadığı ortaya çıktı. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheli T.T., savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Bağcılar, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da sahte polis tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa seslendi İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa seslendi
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
11:27 Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ’da yakalandı Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da sahte polis tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.