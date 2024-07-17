İstanbul Bağcılar'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
İSTOÇ'taki bir iş yerinin önüne otomobille gelen kişiler, yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Esnaftan E.A'nın müzik sesinin kısılmasını istediği tartışmada aracın camı kırıldı.
Olay yerinden ayrılan kişiler, yaklaşık bir saat sonra geri geldiği bölgede diğer grupla yeniden tartışmaya başladı.
İki grup arasında çıkan kavgada silahların da kullanılmasıyla iş yeri sahiplerinden F.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüphelileri arıyor.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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