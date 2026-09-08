Bağcılar'da silahlı kavgada bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı, 10 şüpheli gözaltında

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yavuzselim Mahallesi'nde bir kafede aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma, kafenin dışına taştı.

Olay sırasında taraflardan M.A.'nın silahla ateş açması sonucu kavgayı ayırmaya çalışan S.A. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı S.A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmalarda 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.