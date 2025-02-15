Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında

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Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde 11 Şubat'ta bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasız motosikletle gelen şüphelilerin, uzun namlulu silahla iş yerini kurşunlayıp uzaklaştıklarını, daha sonra motosiklet ile olayda kullandıkları silahı yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçtıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen zanlılar H.Ç. (21), M.E. (22) ve A.E. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin motosikletle gelerek iş yerine silahlı saldırı düzenlemeleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.