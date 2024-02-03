Bağcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 254 Gram Madde Ele Geçirildi

Bağcılar'da polis ekiplerince takip edilen kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 254 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da taksiye binen bir kişiden şüphelenerek, aracı takip etti. Taksiden inen yolcuyu kontrol eden ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Üzerinde ve evinde toplam 1 kilo 254 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.
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