Bağcılar'da Yeni Kuba Camisi Temeli Atıldı

05.03.2026 12:36
Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Kuba Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bağcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Kuba Camisi'nin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşümde ilçede konutların yanı sıra okullar ve ibadethaneler de yıkılarak yeniden inşa ediliyor.

Bu kapsamda riskli olduğu için kısa bir süre önce yıkılan Kirazlı Mahallesindeki Kuba Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, hayırlı işere imza attıklarını belirterek, caminin yapımının kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, belediye olarak riskli camilerin projesini hazırladıklarını, yıkımını gerçekleştirdiklerini ve hafriyat alımını yaptıklarını ve temelini attıklarını aktardı.

Yıldız, ilçedeki 45 camide daha kentsel dönüşüm çalışması yapacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından ilçe yöneticilerinin butona basmasıyla caminin temelinin ilk harcı atıldı.

Törene, Bağcılar İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Mikail Çakır, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtar ve mahalle sakinleri de katıldı.

Toplam 1416 metrekarelik alana inşa edilecek camide bordum kat, zemin kat, mahfil katı ve harim alanı yer alacak. Zemin kat içinde mescit ve abdesthaneler bulunacak. İnşaatı tamamlandıktan sonra yeniden hizmete açılacak camide aynı anda 759 kişi ibadet edebilecek.

Kaynak: AA

