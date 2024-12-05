Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikameti Aksaray yol ayrımında 2 kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken, trafikte yoğunluk oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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