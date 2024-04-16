Bağcılar'da, bir otomobilin refüje çarpıp karşı yola geçmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Batışehir Caddesi'nden Başakşehir istikametine seyreden 34 NGH 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı yola savruldu.
Karşı yönden gelen iki araca çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı yoldaki iki araç daha kazaya karıştı.
Araçlardaki yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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