Yangın, saat 22.40 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürürken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar TEM Otoyolu'nda Yangın: Otomobil Kullanmaktan Çıktı - Son Dakika
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