Bağcılar'da panelvan araç içinde hareketsiz duran bir kişinin öldüğü belirlendi.
Namık Kemal Caddesi Kemal Paşa Mahallesi 1907. Sokak'ta, panelvan araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu, araçtaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar’da panelvanda ölü bulundu - Son Dakika
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