Bağcıoğlu'ndan siber saldırı uyarısı, Türk Boğazları için tedbir çağrısı yaptı - Son Dakika
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Bağcıoğlu'ndan siber saldırı uyarısı, Türk Boğazları için tedbir çağrısı yaptı

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Bağcıoğlu\'ndan siber saldırı uyarısı, Türk Boğazları için tedbir çağrısı yaptı
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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, ABD'ye intikal eden iki petrol tankerine yönelik siber saldırı şüphesi üzerine Türk Boğazları, limanlar ve ticaret filosu için siber güvenlik tedbirlerinin güncellenmesi çağrısı yaptı. Bağcıoğlu, deniz ticaretinin güvenliğinin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Türk Boğazları, limanlarımız, enerji terminallerimiz ve ticaret filomuz için siber güvenlik tedbirleri güncellenmeli; milli seyrüsefer, haberleşme ve siber güvenlik çözümleri geliştirilmelidir. Deniz ticaretinin güvenliği, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı, "Deniz ticareti Siber Tehdit" başlıklı açıklamada şunları söyledi:

"ABD'ye intikal eden iki petrol tankerinin gemi bilgi teknolojileri ve seyrüsefer/operasyonel sistemlerine yönelik siber saldırı şüphesi üzerine FBI ve ABD Sahil Güvenliği gemilerde inceleme yaptı. Bu son gelişme, deniz ticaretine yönelik siber tehdidin ulaştığı boyutu bir kez daha ortaya koymaktadır. Daha önce çeşitli defalar uyardığımız gibi gemilerin seyir ve işletme sistemlerine yönelik siber saldırılar yalnızca deniz ticaretini değil limanları, kritik altyapıyı, çevre ve seyir güvenliğini de doğrudan tehdit etmektedir. Türk Boğazları, limanlarımız, enerji terminallerimiz ve ticaret filomuz için siber güvenlik tedbirleri güncellenmeli; milli seyrüsefer, haberleşme ve siber güvenlik çözümleri geliştirilmelidir. Deniz ticaretinin güvenliği, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır."

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriYankı BağcıoğluDenizcilikGüvenlikGüncelSon Dakika

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