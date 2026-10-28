Bağdat Büyükelçisi İnan, yaklaşık 40 Türk iş insanıyla Kerkük\'te temaslarda bulundu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türk iş insanlarından oluşan heyetle Irak'ın Kerkük kentine ziyarette bulundu.

Büyükelçi İnan, Kerkük Valilik binasında Irak Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Vali Yardımcısı Rebvar Taha ve Kerkük İl Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından basına açıklamada bulunan İnan, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı önderliğinde yaklaşık 40 Türk iş insanıyla kente geldiklerini söyledi.

Aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları ziyaret programı kapsamında dün Erbil ve Musul'da temaslarda bulunduklarını aktaran İnan, Kerkük'ün ardından yarın Bağdat'a geçeceklerini dile getirdi.

Bugün Kerküklü ve Türk iş insanlarını bir araya getirdiklerine dikkati çeken İnan, Türkiye ile Irak arasında kurumsal ilişkilerin yeniden şekillendiği ve işbirliğinin güçlendiği bir döneme girildiğini vurguladı.

İnan, "Bu kapsamda, yakın ilişkiler içinde olduğumuz Irak şehirleriyle Türk iş dünyası arasında yeni ticari ve ekonomik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temaslarında Kalkınma Yolu Projesi, su altyapı projeleri ile yatırım ve ticaret alanlarındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktaran İnan, Türk iş insanlarının Kerkük'e ve bölgeye ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

Irak Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa da Türkiye ile Irak arasındaki köklü tarihsel ve toplumsal ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun yanı sıra sanayi, enerji ve güvenlik alanlarında da geliştirilmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli rol oynadığını belirten Ağa, bu projenin ülkenin ekonomik geleceği açısından petrol ihracatı kadar stratejik bir değer taşıdığını kaydetti.

Ağa, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bölgesel krizlerin, Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ihtiyacını daha da belirgin hale getirdiğini dile getirdi.

Devlet Bakanlığı görevinin temel amaçlarından birinin Türkiye ile Irak arasında çok yönlü bir köprü oluşturmak olduğunu vurgulayan Ağa, petrol karşılığında su, güvenlik, enerji, ticaret ve yatırım alanlarındaki anlaşmaların hayata geçirilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.