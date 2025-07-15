Bağdat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Bağdat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

15.07.2025 12:24
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi.

Bağdat'taki Türk Şehitliği'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, 15 Temmuz'un yüce Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha güçlü şekilde ilan ettiği gün olduğunu ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık, benim karakterimdir.' sözleri ışığında yürüyen Türk milleti, bağımsızlığını ve egemenliğini dahili ve harici bedbahtlara teslim etmeyeceğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Hain FETÖ ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferinin milletin yılmaz mücadelesinin neticesi olduğunu kaydeden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ kendini bir sivil örgütü veya eğitim kuruluşu olarak tanıtan, bazen de dini vasfı olan topluluk adı altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan, çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan tarihte eşine ender rastlanan bir terör ve organize suç örgütüdür. Bütün evrensel değerleri kendi gizli gündemi için istismar eden bu karanlık örgüt, faaliyet gösterdiği tüm ülke ve toplumlar için büyük bir ulusal tehdittir. Dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bir bölümü uluslararası işbirliği sayesinde akamete uğratılmıştır.

Bu terör örgütü maalesef dost ve kardeş Irak'ta da uluslararası bağlantılarıyla eğitim kurumları adı altında faaliyetlerini sinsice sürdürmektedir."

FETÖ'ye ve terör örgütüne finansman sağlayan sözde eğitim kurumlarına karşı Irak makamlarını ve halkını müteyakkız olmaya çağıran İnan, bu okulların faaliyetlerine son verilmesi beklentisini yinelemek istediklerini söyledi.

"251 vatandaşımızın şehit düşmesine ve iki binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına neden olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği örgüt tarafından yapılan itiraf ve ifşaatlarla açıkça ortaya konulmuştur." diyen İnan, şunları kaydetti:

"Er ya da geç bu terör ve suç örgütü çökertilecektir. Bu gerçekleştiğinde üçüncü ülkelerde mukim örgüt mensupları bu ülkeler için yük olacaktır. FETÖ ile mücadele ulusal güvenliğimizin en önemli bileşenlerinden biridir. Örgüt elebaşının adalete hesap vermeden Ekim 2024'te ölmüş olması bizi rehavete sokmayacaktır. Bu karanlık örgüt tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden hain darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması bakımından önem taşımaktadır. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine ulaşan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazi kardeşlerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."

Program sonrası şehitlikte düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.

Programa Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Bağdat'taki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Bağdat Türk Kültür Merkezi yetkilileriyle büyükelçilik çalışanları da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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