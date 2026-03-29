Bağdat'ta ABD Üssüne İHA Saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bulunan ABD'ye ait Victori Üssü'ne İHA ile saldırı düzenlendi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bağdat'taki söz konusu üs, onlarca kez insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.
