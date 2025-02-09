Bağdat'ta Irak Mezunları Buluşması - Son Dakika
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Bağdat'ta Irak Mezunları Buluşması

Bağdat\'ta Irak Mezunları Buluşması

YTB, Bağdat'ta Irak mezunları buluşmasını düzenleyerek Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendirdi.

09.02.2025 23:17
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Irak mezunları buluşması gerçekleştirildi.

Bağdat Büyükelçiliğinde düzenlenen YTB Irak mezunları buluşmasına, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, YTB yetkilileri ve Türkiye mezunu Iraklılar katıldı.

Büyükelçi İnan, burada yaptığı konuşmada, dünya genelindeki başarılı öğrencilere yüksek standartlarla eğitim alma imkanı sağlayan Türkiye Bursları'nın kardeş ve akraba topluluklarla Türkiye arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ve YTB'nin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü başarılı çalışmaların da takdire şayan olduğunu belirtti.

İnan, "Değerli mezunlar, bizler sizleri yalnızca Türkiye'den burs kazanmış ve mezun olmuş birer fert olarak değil, aynı zamanda ülkemizin, Türkiye'nin Irak'taki en önemli temsilcileri olarak görüyoruz. Aldığınız eğitimin dostumuz, kardeşimiz ve komşumuz Irak'ın refah, esenlik ve kalkınmasına en iyi şekilde katkı sunmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

İnan, Türkiye ve Irak ilişkilerine ilişkin şunları söyledi:

"Irak ile köklü bir tarihe dayanan güçlü, toplumsal ve kültürel bağlarla örülmüş kardeşlik ilişkilerimizi her alanda ileriye taşımak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurumları olarak aktif bir çaba, gayret sarf ediyoruz.

Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz sene nisan ayında ırakı ziyaretleri ve imzaladığımız çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptıyla ilişkilerimizde stratejik zemini tahkim ettiğimizi ve ortak vizyonumuzu ortaya koyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta Irak Mezunları Buluşması - Son Dakika

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