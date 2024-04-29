Bağdat'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Bağdat'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı

Bağdat\'ta Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 108. yıl dönümü kutlandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü Türk Şehitliği'nde düzenlenen anma töreniyle kutlandı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fehim Çetin'in konuşmasında, Kut'ül Amare'nin Türklerin ve Iraklıların birlikte kazandığı büyük bir zafer olduğu ve Türkiye ile Irak dostluğunun şanlı bir örneği olduğu vurgulandı.

29.04.2024 13:26
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutlandı.

Bağdat'taki Türk Şehitliğinde düzenlenen anma törenine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fehim Çetin'in yanı sıra Büyükelçilik ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat personeli katıldı.

Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çetin, burada yaptığı konuşmada, "Kut'ül Amare destanı, Iraklılarla sadece dost ve komşu iki ülke olmadığımızı bir kere daha ortaya koymuştur. Biz, aynı zamanda birbiri için savaşmayı göze alan ve hayatlarını feda etmeye hazır kan kardeşleriyiz. Bu iki millet Çanakkale ve Kafkas Cephesinde olduğu gibi burada da omuz omuza mücadele etmiş ve şehadet şerbetini aynı tastan içmiştir." ifadelerini kullandı.

Kut'ül Amare'nin Türklerin ve Iraklıların güçlerini birleştirdiği zaman büyük zaferler kazanabildiklerinin en önemli örneği olduğunu söyleyen Çetin, kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin sadece bir askeri gurur ve şeref kaynağı olmakla kalmayıp Türkiye ile Irak dostluğu ve dayanışmasının da şanlı örneği olduğunu vurguladı.

Çetin, Türkiye'nin hiçbir Iraklıyı ayırt etmeksizin tüm Irak halkını desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

Büyükelçilik, Türkiye, Bağdat, Irak, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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