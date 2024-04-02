Bağdat'ta Uyuşturucu Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi

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BAĞDAT, 2 Nisan (Xinhua) -- Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ta bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökerttiklerini ve bir milyon adet uyuşturucu hapa el koyduklarını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, istihbarat raporları üzerine harekete geçen müdürlüğe bağlı bir güvenlik birimi, kaçakçıların saklandığı eve baskın düzenleyerek yaklaşık bir milyon adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

El konulan hapların ülke dışına kaçırılmak üzere hazırlandığı belirtilirken, açıklamada tutuklanan şebeke üyelerinin sayısına ilişkin detay verilmedi.

2003'teki ABD işgalinden bu yana Irak'ı saran kaos ve çatışmalar, göreve gelen Irak hükümetlerinin uyuşturucu tehdidiyle etkin şekilde mücadele etmesini engelledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mayıs 2023'te yaptığı bir açıklamada "uyuşturucuya karşı savaşmanın" önemini vurgulayarak, uyuşturucu ticaretinin terörü finanse etmenin ana yollarından biri olmaya devam ettiğini ve terörizmin gölgesinde uyuşturucu dolaşımının geliştiğini söylemişti.