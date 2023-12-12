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Bağdat'taki tarihi Mercan Han'ı yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika
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Bağdat'taki tarihi Mercan Han'ı yenileme çalışmaları başladı

Irak Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu, Bağdat'ın en ünlü hanlarından biri olan antik Mercan Han'ı yenilemek üzere büyük bir seferberlik başlattı. 14. yüzyılda inşa edilen Mercan Han, Bağdat'ın merkezinde ve Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer alıyor. Yenileme projesi kapsamında hasar gören yerler restore edilirken, orijinal yapının tarihi kimliği ve mirası korunacak.

Bağdat\'taki tarihi Mercan Han\'ı yenileme çalışmaları başladı
12.12.2023 - 16:01,  Güncelleme: 16:06
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ÇEKİM TARİHİ: 11 Aralık 2023

1. Bağdat'taki tarihi Mercan Han'ın iç mekanındaki yenileme çalışmalarından çeşitli görüntüler

Irak Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu, Bağdat'ın en ünlü hanlarından biri olan antik Mercan Han'ı yenilemek üzere geçtiğimiz günlerde büyük bir seferberlik başlattı.

14. yüzyılda inşa edilen Mercan Han, Bağdat'ın merkezinde ve Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer alıyor. Mekan, eski zamanlarda seyahat eden tüccarlara hizmet veren bir han olarak kullanılmış.

İki katlı han, İslami tarzdaki mimarisiyle öne çıkıyor. Delikli pencereleri ahşaptan yapılan han, arabesk sanatının nadide örnekleriyle donatılmış.

Yenileme projesinin sorumlusu Hashim Abu Qamar, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu'ndaki mühendis ve arkeologların Bağdat'taki tarihi eserleri bakımsızlıktan kurtarmak için bakım ve yenileme çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Abu Qamar, "Mercan Han'da hasar gören yerleri restore etmek için çalışıyoruz. Ancak bu kadim alanın tarihi kimliğini ve mirasını korumak için orijinal yapıyı muhafaza ederek, o dönemde mekanın yapımında kullanılan inşaat malzemelerini kullanıyoruz" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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