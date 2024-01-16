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Bağdat Yunus Emre Enstitüsü, Iraklılara Türkçe öğretimi faaliyetleri düzenliyor - Son Dakika
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Bağdat Yunus Emre Enstitüsü, Iraklılara Türkçe öğretimi faaliyetleri düzenliyor

Bağdat Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretimi faaliyetleri kapsamında Iraklılara kapılarını açtı. Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye ve Irak arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Enstitü, Türkçe kursları, kültürel etkinlikler ve meslek edindirme kursları gibi faaliyetler düzenleyecek.

Bağdat Yunus Emre Enstitüsü, Iraklılara Türkçe öğretimi faaliyetleri düzenliyor
16.01.2024 - 12:03,
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Bağdat Yunus Emre Enstitüsü, düzenlediği Türkçe öğretimi faaliyetleri kapsamında kapılarını Iraklılara açtı. Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye ve Irak arasındaki bağları yeni nesle Türkçeyi sevdirerek güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Irak ve Türkiye arasındaki kültürel diplomasinin köklerinin tarihi derinliğinden bahsederek, iki ülke arasındaki bağları yeni nesle Türkçeyi sevdirerek güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Güney, Irak'ta Türkçeye çok yoğun ilgi gösterildiğini ve Türkçe öğretimi faaliyetlerinin de bu ilgiyi karşılamak için hayata geçirilen girişimlerden biri olduğunu ifade etti. Büyükelçi Güney, "60'ın üzerinde ülkede bulunan 90'a yakın temsilcilikle faaliyet gösteren Türkiye'nin bir diğer marka değeriyle bir araya geldik. Bugüne kadar çeşitli faaliyetlerine iştirak ettiğimiz ve markamızı dünyaya tanıtan Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA gibi kuruluşlarımıza Bağdat'ta Yunus Emre Enstitüsü de eklendi" diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLAR GÜÇLENDİRİLECEK

Bağdat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ahmet Can Turgut, Bağdat'ta faaliyete başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, iki ülke arasındaki kültürel bağları enstitünün gerçekleştireceği faaliyetlerle daha da güçlendireceklerini dile getirdi. Türkçe kurslarına 70 Iraklı kursiyerin kayıt yaptırdığını belirten Turgut, Irak İçişleri ve Savunma Bakanlığıyla imzalanan mutabakat kapsamında Enstitü tarafından 2024 yılının mart ayında Iraklı kamu personeline yönelik Türkçe kurslarının düzenleneceğini kaydetti. Turgut, Bağdat dışındaki illerde yaşayanlar için de çevirim içi kurs duyurularının başladığını aktararak gelecek dönemde Türkçe kurslarının yanı sıra kültürel, bilimsel ve akademik çalışmalar, meslek edindirme kursları, sinema buluşmaları gibi aktivitelerin de düzenleneceğini söyledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bağdat Yunus Emre Enstitüsü, Iraklılara Türkçe öğretimi faaliyetleri düzenliyor - Son Dakika
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