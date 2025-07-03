BAGFAŞ Kurucusu Recep Gencer Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'daki evinde vefat eden 93 yaşındaki Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) kurucusu Recep Gencer, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sanayici Recep Gencer'in cenazesi, İstanbul'dan Bandırma'daki BAGFAŞ Camisi'ne getirildi.

Gencer'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edincik Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Gencer'in ailesi ve yakınları, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ile iş insanları katıldı.

Recep Gencer

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde 1932'de dünyaya gelen Recep Gencer, kimya alanındaki eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda sanayi hayatına adım attı. 1968'de temelleri atılan ve 1970'li yıllarda üretime başlayan BAGFAŞ'ın kurucu ismi olan Gencer, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Gencer, Türk sanayisine ve gübre sektörüne önemli katkılar sağladı.