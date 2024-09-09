Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

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BAĞIMLILIKLA Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak.

Zararlı alışkanlıklara karşı yürütülen çalışmaların ve bu alışkanlıklarla mücadelede gelinen son noktanın değerlendirileceği toplantıda, 'Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı', 'Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığını da kapsayan 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı' olmak üzere 2024-2028 yılları için hazırlanan 3 eylem planı nihai hale getirilecek.