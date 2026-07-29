Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi

Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi
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Yeşilay, Antalya'da Kur'an kursuna katılan çocuklara bağımlılıklarla ilgili eğitim verdi.

Antalya'da, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nce, yaz Kur'an kursularına katılan çocuklara, bağımlılıklarla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Yeşilay Antalya Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kepez İlçe Müftülüğü işbirliğinde Mustafa Koç Camii'nde düzenlenen programda, çocuklara sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına ilişkin sunum yapıldı.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, AA muhabirine, yaz kurslarının çocuklara ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Çocukların yaz döneminde Kur'an kurslarında dini ve manevi eğitim aldığını belirten Özcan, bu süreçte bağımlılıkla mücadele konusunda da farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Gençler arasında teknoloji bağımlılığının giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Özcan, eğitimlerde özellikle bu konuya ağırlık verdiklerini kaydetti.

Eğitim sonrası soru-cevap bölümü gerçekleştirdiklerini anlatan Özcan, çocukların yaşlarına rağmen bağımlılık konusunda bilinçli olduklarını dile getirdi.

Program sırasında öğrencilerin paylaşımlarının kendilerini derinden etkilediğini belirten Özcan, "Bizim bir mottomuz vardır 'Hiçbir sandalye boş kalmasın' diye. Yani çocuklarımızın babaları yahut da velilerin evlatları bu bağımlılıklar yüzünden acı kayıplar yaşıyor. Bu eğitimlerle bir kişiye bile ulaşabilirsek, bu acıların önüne geçmiş olacağız. Tüm temennimiz ve tüm çabamız da bu yönde." diye konuştu.

Mustafa Koç Camii İmam Hatibi Mehmet Erdem de programın çocuklar açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Camide yaz Kur'an Kursu'na yaklaşık 250 öğrencinin katıldığını aktaran Erdem, çocuklara farklı konularda eğitimler verdiklerini, bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin de bu çalışmalar arasında önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Eğitimde kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların birey ile toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, çocukların merak ettikleri sorular da uzmanlar tarafından yanıtlandı. Programda çocuklar da bağımlılıklarla ilgili düşünce ve deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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