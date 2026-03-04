Bağımlılıkla Mücadelede Huzur Köy Ziyareti - Son Dakika
Bağımlılıkla Mücadelede Huzur Köy Ziyareti

04.03.2026 20:47
Ercan, bağımlılıkla mücadele politikalarını ve Huzur Köy projesini tanıttı, ailelerin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Devletimizin sosyal politikalar alanında ortaya koyduğu kararlı irade sayesinde bağımlılıkla mücadele artık çok daha güçlü ve sistematik bir zeminde yürütülüyor." dedi.

Ercan, beraberindeki AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin ile madde bağımlısı gençlerin rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanması amacıyla hayata geçirilen "Huzur Köy"ü ziyaret etti.

Burada kurum yetkilileri ile Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Adem Tonga'dan bilgi alan Ercan, merkezdeki atölyeleri gezerek gençlerle bir araya geldi.

Ercan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, burada gördükleri tablonun, umudun ve yeniden başlangıcın mümkün olduğunu herkese gösterdiğini söyledi.

Her bir gencin gözlerinde hayata yeniden tutunma iradesini görmenin, bu merkezlerin ne kadar hayati bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkati çeken Ercan, şöyle konuştu:

"Devletimizin sosyal politikalar alanında ortaya koyduğu kararlı irade sayesinde bağımlılıkla mücadele artık çok daha güçlü ve sistematik bir zeminde yürütülüyor. AK Parti hükümetleri döneminde, bağımlılıkla mücadele güvenlik, sağlık ve sosyal politikaların ortak zeminde yürütüldüğü bütüncül bir anlayışla ele alınmıştır. AMATEM ve ÇEMATEM'lerden rehabilitasyon merkezlerine, önleyici eğitim çalışmalarından aile temelli sosyal destek mekanizmalarına kadar güçlü bir altyapı inşa edilmiştir. Huzur Köy de bu iradenin sahadaki somut ve etkili örneklerinden biridir. Arındırma sürecini tamamlayan gençlerimizin burada psikososyal destek alarak, meslek edinerek ve üretime katılarak yeniden sosyal hayata hazırlanması son derece kıymetlidir."

"Bağımlılıklara karşı en güçlü savunma hattımız aile kurumumuzdur"

Ercan, bağımlılığın, bireysel bir mesele olmanın ötesinde aileyi, mahalleyi ve toplumsal yapıyı etkileyen geniş bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdi.

Dünyada 15 yaş üstü yaklaşık 1,3 milyar insanın tütün kullandığını, 400 milyon insanın alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini, 292 milyon insanın da madde bağımlılığıyla karşı karşıya bulunduğunu belirten Ercan, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte büyüyen bu tablo, ülkelerin kararlı ve çok boyutlu politikalar üretmesini zorunlu kılıyor. Türkiye de bu küresel tablo karşısında güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymaktadır."

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi, bu mücadelenin toplumsal bir seferberlik ruhuyla ele alındığını göstermektedir. Bağımlılıklara karşı en güçlü savunma hattımız aile kurumumuzdur. Aile, her bir ferdin güvenle sığınabileceği liman olduğunda, gençler hayatın zorlukları karşısında daha sağlam durur. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele politikalarının, aile kurumunun güçlendirilmesiyle birlikte eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerekmektedir."

Ercan, özellikle gençlerin karşı karşıya kaldığı sosyal kırılganlık alanlarını dikkatle analiz etmek zorunda olduklarını söyledi.

TÜİK'in 2024 verilerine göre, 202 bin 785 çocuğun suça sürüklenme iddiasıyla adli kayıtlara geçtiğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Yaralama yüzde 40,4, hırsızlık yüzde 16,6, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satma ya da satın alma yüzde 8,2 oranındadır. Bu tablo, risk faktörlerinin erken aşamada tespit edilmesini ve aile temelli önleyici politikaların güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. AK Parti Kadın Kolları olarak bizler de bu anlayışı sahaya taşıyoruz. Sağlık Politikaları Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı eğitim programlarımızı başlattık. Sadece 1,5 ayda 51 bin vatandaşımıza ve özellikle annelerimize ulaştık. Aile bilinçlendirme programlarımızla bağımlılık risklerini, erken uyarı işaretlerini ve başvuru mekanizmalarını anlattık. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sahadaki en güçlü gözlemimiz, anneler risk sinyallerini en erken fark eden kişilerdir. Aile içi bağımlılığın yükünü çoğu zaman kadınlar taşır."

Ercan, tüm bu çabalara rağmen zaman zaman yürekleri yakan hadiselerle de karşılaştıklarını belirtti.

Geçen günlerde İstanbul Çekmeköy'de yaşanan elim hadisenin herkesi derinden yaraladığını dile getiren Ercan, "11. sınıf öğrencisi bir gencin, bir öğretmenimizi hayattan koparması, bir öğretmenimizi ve bir öğrencimizi yaralaması toplum vicdanında derin bir iz bırakmıştır. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralı öğretmenimize ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ercan, partisinin İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle görüştü.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadelede Huzur Köy Ziyareti - Son Dakika

