Bağımlılıkla Mücadelede Öncelik Koruma - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadelede Öncelik Koruma

Bağımlılıkla Mücadelede Öncelik Koruma
05.06.2026 16:48
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Yeşilay Başkanı Dinç, bağımlılıkla mücadelede koruma ve önleme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimizi kurtarmak çok önemli ama esas meselemiz korumak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a gelen Dinç, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Yeşilay gönüllüleri ve kurum temsilcileriyle tanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi.

Dinç, burada yaptığı konuşmada, bağımlılığın yalnızca bireyi değil ailesini ve toplumu da etkilediğini söyledi.

Bir insana yapılabilecek en büyük iyiliğin onu bağımlılıklardan korumak ve kurtarmak olduğunu belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Başta ailesi, sevdikleri, yakınları olmak üzere bütün bir toplumu etkiliyor. Dolayısıyla bir insana yapılabilecek en büyük iyilik de o insanı, o insanları, o toplumu bağımlılıklardan korumak ve kurtarmaktır. Bu dünyada insanlar küçük büyük iyilikler yaparlar. Bu iyiliklerin en başında ne gelir deseniz can kurtarmak deriz. Can kurtarmak çok önemli. Bir insanın canını kurtarıyorsunuz yani daha büyük ne yapabilirsiniz? Daha büyük yapabileceğiniz şeyi söyleyeyim. Bağımlılıklardan korumaktır, bağımlılıklardan kurtarmaktır."

Bağımlılığın ailelerde büyük acılara yol açtığını ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Bir babanın, bir annenin asla söyleyemeyeceği söz 'evladım ölsündür' ama bağımlılık o kadar zehirli, o kadar zararlı bir şeydir ki bir anneye, babaya bunu söyletir. Bakın iki gün önce çok acı, yürek parçalayan bir olay yaşadık. Bir baba evladını vurmak zorunda kaldı. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Evladını vurmak zorunda kalabiliyor bir baba. Çünkü hakikaten bağımlılık dediğimiz şey sadece bir kişiye zarar vermiyor. Ailesine de topluma da zarar veriyor."

Yeşilay'ın 1920 yılında İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde kurulduğunu hatırlatan Dinç, işgal kuvvetlerinin gençlere ücretsiz alkol dağıttığını ve buna karşı toplumsal bir mücadele başlatıldığını anlattı.

Bugün bağımlılıkla mücadelenin alkolün yanı sıra uyuşturucu, kumar, tütün ve internet bağımlılıklarını da kapsadığını belirten Dinç, şöyle devam etti:

"O dönem alkolle başlayan mücadele bugün uyuşturucu, kumar, tütün ve internetle ilişkili bağımlılıklarla devam ediyor. Hiçbiri diğerinden daha az zararlı değil. İnternetle ilişkili bağımlılıkların ne kadar büyük tehdit olduğunu, ne kadar can yakabileceğini geçen aylarda Maraş'ta gördük. Her yıl 120 bin insanımızı kaybediyoruz sigaradan dolayı. Sadece sigaradan küçük bir şehrimizin tamamı kadar nüfus kaybediyoruz."

Kumar bağımlılığının da toplumda ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Dinç, çok sayıda kişinin bu nedenle maddi varlığını, itibarını ve ailesini kaybettiğini söyledi.

"Herkesin yanında olacağız"

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) bağımlılıkla mücadelede önemli görev üstlendiğini belirten Dinç, Elazığ'da da ücretsiz danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri verildiğini aktardı.

Bağımlılıkla mücadelede asıl hedefin önleme çalışmaları olduğunu vurgulayan Dinç, şunları aktardı:

"Esas meselemiz tedavi etmek değil. Tedavi etmek çok önemli. Bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimizi kurtarmak çok önemli ama esas meselemiz korumak. Bağımlılığa hiç bulaşmadan bağımlılığa bulaşmasın diye ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak, alternatifler oluşturmak."

Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler, valilikler ve güvenlik güçleriyle işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Dinç, bağımlılıkla mücadelenin geleceğin en önemli konularından biri olacağını ifade etti.

Dinç, "Dünya yeniden kurulurken, bu dönem dünyada kartlar yeniden dağılırken, yeni bir düzen inşa edilirken neslini koruyan, nefsini koruyan kazanacak. Kim neslini bağımlılıktan korursa o ülke en güçlü ülke olacak. Silahtan daha kıymetli bir güç neslini korumak." diye konuştu.

Yeşilay'ın ülke genelinde önleme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Dinç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Nasıl ki Türkiye'nin her sokağında, her mahallesinde bağımlılık endüstrisi kendine yer bulmuşsa Türkiye Yeşilay Cemiyeti her sokağa girecek. Her evde yer alacak. Her evle irtibatı olacak. Yeşilay'dan habersiz, Yeşilay'ın çalışmalarını bilmeyen, bu konuda ihtiyaç duyduğu desteği alamayan kimse olmayacak. Herkesin yanında olacağız. Herkesin destekçisi olacağız. Bağımlılıkla alakalı dünyada büyük bir yangın var. Bu yangını el birliğiyle söndüreceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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