Bağımlılıklar Türkiye'ye 75 Milyar Dolar Kaybettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıklar Türkiye'ye 75 Milyar Dolar Kaybettiriyor

Bağımlılıklar Türkiye\'ye 75 Milyar Dolar Kaybettiriyor
18.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Başkanı Dinç, bağımlılıkların Türkiye'ye maliyetinin yılda 75 milyar dolar olduğunu belirtti.

YEŞİLAY Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Tüylerimiz ürpererek gördüğümüz bir gerçek var. Bağımlılıklara her yıl 75 milyar dolar para kaybediyoruz. Bu 75 milyar doları bağımlılıklara kaybetmesek, ülkemize kaynak olarak kullanılsa ne kadar problemimizin çözüleceğini, büyük problemlerimizin ne kadar hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını sizlerin takdirine bırakıyorum" dedi.

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Samsun'da Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması ve Yeşilay Fest'e Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de katıldı. Festival öncesi Dinç, Samsun Yeşilay Şubesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye'de her yıl 120 bin insanı tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybedildiğini ifade eden Dinç, "Tütünden dolayı yardıma başvuran insanları çok takdir ediyoruz. Çünkü tütün bağımlılığının normalleştirildiği, daha kabul gördüğü bir dönemden geçiyoruz. 'Bununla uğraşmayın, çok daha fazla sıkıntılı bağımlılıklar var' deniyor. 'Tütüne razıyız, ötekiler olmasın' deniyor. Halbuki bu memlekette her yıl 120 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybediyoruz. Hiçbir bağımlıkta bu kadar büyük kaybımız yok. O yüzden tütün bağımlılığı meselesini çok ciddiye alıyoruz. Tütün bağımlılığından insanımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

'TOPLUMUN PROBLEMİ'

Bağımlılıklara dair bilgi veren Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ısrarla vurguladığımız bir gerçek var. O da şu, bağımlılık, bir kişinin bir ailenin problemi değildir. Bütün bir toplumun problemidir. ve sadece bir kişinin fiziksel, psikolojik, ruhsal sürecini etkilemez. Bütün bir toplumun asayiş başta olmak üzere birliğini, beraberliğini, düzenini, güvenini ciddi anlamda etkiler. Bu nedenle bağımlılıkların ekonomiye etkisiyle alakalı bir rapor hazırladık. Çok tüylerimiz ürpererek gördüğümüz bir gerçek var. Her yıl 75 milyar dolar para kaybediyoruz bağımlıklara. Bu 75 milyar doları bağımlıklara kaybetmesek, ülkemize kaynak olarak aktarılsa, kaynak olarak kullanılsa ne kadar problemimizin çözüleceğini, büyük problemlerimizin ne kadar hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu konularda da en büyük kalemimiz, kumar bağımlılığı. En çok kaybı kumardan yaşıyoruz. Yine madde bağımlılığıyla alakalı YEDAM'a çok sayıda kardeşimiz başvurmuş" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıklar Türkiye'ye 75 Milyar Dolar Kaybettiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm
Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü
Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den istediği özel madde ortaya çıktı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:01:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımlılıklar Türkiye'ye 75 Milyar Dolar Kaybettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.