Bağımsız Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Karakoç, Seçim Çalışmalarını İş Makineleriyle Yürütüyor

Bağımsız Büyükçekmece belediye başkan adayı Murat Karakoç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını traktör, kamyon, tanker ve iş makinesiyle yürütüyor.
Ziraat mühendisi Murat Karakoç (61), ilçedeki seçim çalışmalarını broşür dağıtmadan, pankart asmadan, giydirilmiş otobüs, minibüs ve ses sistemleri kullanmadan traktör, kamyon, tanker ve iş makineleriyle yürütüyor.
Vatandaşlara her araçla farklı bir mesaj vermek istediğini belirten Karakoç, AA muhabirine, traktörle tarıma, tankerle su sorununa, kamyonla geri dönüşüme, iş makinesiyle de kentsel dönüşüme dikkati çekmek istediğini söyledi.
Susuzluğun dünyada büyük bir sorun olduğunu belirten Karakoç, "Susuzluk sadece Büyükçekmece, İstanbul ve Türkiye'nin değil, global ölçekli bir insanlık sorunudur. Yıllardır yapılamayan altyapıdan dolayı boşa akan su söz konusudur. Biz de bunlara dikkati çekmek amacıyla tankeri, sulamayla ilgili sorunları anlatmak için su sloganıyla giydirdik." dedi.
Karakoç, pandemiden sonra sorun yaşanan tarıma ağırlık verilmesi için traktörü kullandığını belirterek, "Tarımsal projelerin uygulamasına dayanak teşkil edecek bir şekilde traktörü 'Geleceğimiz tarımda' sloganıyla giydirdik." diye konuştu.
Seçim çalışmalarında kullandığı çöp kamyonunun ise ayrı bir esprisi olduğunu kaydeden Karakoç, "Artık değişimin çok klasik, ömrünü yitirmiş olduğu bir deyim olduğunu, değişimin değil dönüşümün olması gerektiğini, her şeyden önce insanın kendisinden başka yaşamsal bir süreç olarak dönüşüme kadar gitmesi gerektiğini vurgulamak istedik." bilgisini paylaştı.
İş makinesi tercihi konusunda ise Karakoç, şunları kaydetti:
"Yeşil alanların, sosyal ve kültür alanların, hatta otoparkların azalmasından dolayı ciddi bir kentsel dönüşümden daha ziyade kentsel dönüşüm kandırmacası olduğunu düşünüyoruz. Tepkimiz de o yüzden iş makinesi. İlla ki büyük alanlarda, büyük makinelerle, büyük işler yapmak değil. Amaca uygun minimal ölçekli olması önemli."
Seçim sürecindeki bu çalışmaları hakkında ilk görenlerin alaycı bir gülümsemeyle karşıladığını ama sonrasında tavırlarının değiştiğini anlatan Karakoç, "Şimdiye kadar İstanbul gibi bir yerde görünmeyen bu uygulamadan dolayı herkes şaşkın. Saygınlık kazandığıma inanıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Yani şu ana kadar aykırı olarak düşünülen birçok şeyin kabul edilebilir bir aşamaya gelmesi mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.
İlçedeki belediye başkan adaylarını açık oturuma davet eden Karakoç, kendisinin acemi olmasına rağmen sorun teşkil etmeyeceğini söyledi.
-"Diğer adaylara göre çok farklı"
Vatandaşlar ise bağımsız belediye başkan adayı Murat Karakoç'un traktör, kamyon, tanker ve iş makinesiyle yürüttüğü seçim çalışmalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.
Esnaf Hüseyin Şahin, Karakoç'un diğer adaylara göre farklı olduğunu belirterek, "Murat Bey'in afişlerle, broşürlerle, bayraklarla değil de daha çok traktör ve kamyonla seçim çalışmasına girmesi benim için ayrı bir önem taşıyor." diye konuştu.
İlçe sakini Zahide Şahin de daha önce böyle bir seçim çalışması görmediğini ve yapılanları değişik bulduğunu belirtti.
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