Bağımsızlık Seferberliği'ne Destek Çağrısı - Son Dakika
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Bağımsızlık Seferberliği'ne Destek Çağrısı

Bağımsızlık Seferberliği\'ne Destek Çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, bağımlılıkla mücadele için toplumu seferberliğe davet etti.

27.11.2024 15:49
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Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde 81 ilde başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasına toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Dinç, Yeşilay Adana Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

Kurum çalışanlarıyla görüşen Dinç, bir araya geldiği gönüllülerle sohbet etti.

Dinç, gazetecilere, 104 yıldır bağımlılığa karşı kutsal bir mücadele verdiklerini söyledi.

YEDAM'ın sunduğu hizmetleri anlatan Dinç, "Bağımlılık endüstrisi her mahalleye, sokağa, eve girmiş durumda. Dolayısıyla biz de bağımsızlık taraftarları olarak her sokağa, eve girmek zorundayız." dedi.

Dinç, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyası başlatıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Toplumumuzun her kesiminin, insanının gücü yettiğince bağımlılıkla mücadele yükünün altına girmesi, bu desteği vermesi lazım. O yüzden 'seferberlik' diyoruz. Bu noktada mahallelerde etkin olan bütün figürlere yönelik rol tanımlamalarımız oldu. Mahallenin amcasına, teyzesine, muhtarına ne iş düşüyorsa şubeler olarak onları ziyaret edeceğiz, anlatacağız."

Şu ana kadar 10 binden fazla esnafın "Yeşilay elçisi" olduğunu dile getiren Dinç, "Bütün esnaflarımız 'Yeşilay elçisi' olsun, Yeşilayın önleme çalışmalarına destek versin, rehabilitasyon çalışmalarına katkıda bulunsun, bağımsızlığın temsilcisi olsun istiyoruz. İmamlarımız, eczacılarımız, aile hekimlerimiz, mahallede kim varsa insanlarla temas eden herkes bu yükün altına elini soksun istiyoruz. Çünkü özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanımızla alakalı çok büyük bir tehdit söz konusu ve biz de bu konuda sorumluyuz, hepimizin sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

Dinç, Adana'da bağımlılıkla mücadele konusunda yetkililerin verdiği desteğin kendilerine büyük avantaj sağladığını, kenti bu konuda hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını anlattı.

Osmaniye YEDAM'a ziyaret

Dinç, Adana'daki programının ardından Osmaniye YEDAM'ı da ziyaret etti.

Çalışanlarla bir araya gelen Dinç, "Bu dönemde her mahalleye, sokağa gireceğiz. İnsanımızı, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere kuşatacağız ve kimseyi bağımlılık kaderine terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Dinç'e, el dokuması kilim hediye edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Dinç, Güncel, Sağlık, Yaşam, adana, Son Dakika

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