Bağış Kumbarası Çalan Şüpheli Tutuklandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bağış kumbarası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Karacabey ilçesinde ailesiyle ikamet eden Göktuğ adlı 3 yaşındaki çocuğun tedavisine yardım amacıyla Mudanya ilçesinde bulunan marketteki bağış kutusu çalındı. Polis ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli S.T. (68) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bağış kumbarası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karacabey ilçesinde ailesiyle ikamet eden Göktuğ adlı 3 yaşındaki çocuğun tedavisine yardım amacıyla Mudanya ilçesinde bulunan marketteki bağış kutusu çalındı.
Polis ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli S.T. (68) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.
Kaynak: AA
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