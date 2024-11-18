Bağlama Sevgisiyle Usta Olmuş: Turan Çakmakçı\'nın Hikayesi

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BURSA'da yaşayan Turan Çakmakçı (45), çocukken mahallesindeki bağlama ustasının çaldığı ezgilere duyduğu ilgi ile bağlama çalmaya başladı. Çakmakçı, kısa süre sonra yeteneğinin bağlama çalmaktan çok üretmekte olduğunu fark etti. 12 yaşında itibaren bağlama üretimini öğrenen ve başladığı serüvenini 33 yıldır sürdüren Çakmakçı, atölyesinde el işçiliğiyle ürettiği bağlamaları, müşterisine satmadan önce de çalarak test ediyor.

Tarihi Tahtakale Mahallesi'ndeki atölyesinde bağlama üreten Turan Çakmakçı'nın enstrümana olan merakı, 12 yaşında ortaya çıktı. Çakmakçı, mahallesindeki bağlama ustasının çaldığı ezgilere ilgi duyarak bağlama çalmaya başladı. Üretim de yapan ustasının yanında enstrümanın inceliklerini öğrenen Çakmakçı, kısa süre sonra yeteneğinin bağlama çalmaktan çok üretmekte olduğunu fark etti. Çakmakçı, bağlama çalmayı öğrendiği ustasının çırağı olarak üretime başladı. 12 yaşında başladığı serüvenini 33 yıldır sürdüren ve Tarihi Tahtakale Mahallesi'ndeki atölyesinde, el işçiliğiyle bağlama üreten Çakmakçı, ardıç, ceviz, dut, maun ve kavak ağaçlarından yaptığı enstrümanı, müşterisine satmadan önce de çalarak test ediyor. Yapımı üzerindeki el işçiliğine göre, en az 3 gün süren bağlamalar, 600 lira ile 8 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

'ÇALMA HEVESİYLE BAŞLADIM, İMALATÇI OLDUM'

Atölyesinde el işçiliğiyle bağlama üreten ve kendisi gibi çocuk yaşlardan itibaren bağlama çalan yardımcısı Tamer Saydemir (59) ile mesleğini sürdüren Çakmakçı, "Yaklaşık 33 yıldır bağlama yapıyorum. Bu işe bağlama çalma hevesiyle girdim. Mahallemde bir bağlamacı vardı, çalmayı çok istiyordum. Onun hevesiyle başladım ama imalatçı oldum. Ustam bana öğretmek için yanına çırak aldı, ben de böylece başlamış oldum" dedi.

'BU İŞ, GÖNÜL VE AŞK İŞİ'

5 yaşındaki oğlunun da kendisi gibi bağlama çalmaya merakı olduğunu söyleyen Çakmakçı, "Ağabeyim ve küçük kardeşim de aynı mesleği yapıyorlar. Henüz 5 yaşındaki çocuğumda da aynı heves var. O da bağlamaya düşkün. Çok güzel bir duygu, ağacı sanata dönüştürmek harika bir iş. Bu iş, gönül ve aşk işi. Gönülden yaparsan çok güzel olur" diye konuştu.

ALİ EKBER ÇİÇEK'İN BAĞLAMASINA ÖZENİP, ÜRETİME BAŞLADI

Otomotiv sektöründen emekli olduktan sonra çocukken çalmaya başladığı bağlamanın imalat sürecinde yer alan Tamer Saydemir de Turan Çakmakçı gibi ilk olarak çalmaya merak saldığını, fakat çalma konusunda istediği seviyeye ulaşamayınca, üretim yapmaya yöneldiğini belirti. 1,5 yıldır Tahtakale'deki atölyede bağlama üreten Saydemir, Türk Halk Müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Ali Ekber Çiçek'in bağlamasına özenerek, mozaik tekne bağlama yapmayı denediğini söyledi. Mozaik tekne bağlama yapımında başarılı olduğunu ve ürettiği bağlamaları satışa sunmaya başladığını söyleyen Saydemir, "Öncelikle çalmaya çalıştım, ama çalmada istediğim ölçülere gelemeyince ben de imalatını yapmaya çalışıyorum. Buraya yaklaşık 1,5 senedir geliyorum. Daha çok burada Turan Usta'ya yardım etmeye ve onun elini hafifletmeye çalışıyorum. Daha öncesinde Ali Ekber'in bağlamasına özenerek, mozaik tekne bağlama yapmayı denedim ve oldu. Şu anda da bu bağlamayı satan yerlere göndermeye başladım" dedi.

-Haber: Barış YILMAZ-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,