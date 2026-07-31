Bağlar\'da Metruk Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Mahallesinde uzun yıllardır kullanılmayan çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden metruk yapıların, mahalle sakinlerinin talebi üzerine başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

Gerekli yasal ve teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yıkılan yapıların ortadan kaldırılmasıyla çökme ve yangın tehlikesinin yanı sıra çevre kirliliği, haşere oluşumu ve madde kullanımı sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çalışma sayesinde, özellikle çocuklar ve mahalle sakinleri açısından daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Bağlar Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atan yapılar, ilgili kurumların koordinasyonuyla temizleniyor.

Bu kapsamda, daha önce 210'a yakın metruk yapının ortadan kaldırıldığı Bağlar ilçesinde gerekli izinleri alınan 14 ayrı noktada elle ve iş makineleriyle yıkım işlemleri devam ediyor.

Çalışmalar sırasında toz emisyonunu önlemek amacıyla aralıksız sulama yapılırken, geçiş yolları trafiğe kapatılarak mahalle sakinlerinin güvenliği en üst seviyede tutuluyor.