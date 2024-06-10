Bahadın Belesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı - Son Dakika
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Bahadın Belesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı

Bahadın Belesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın belesinde Kurban Bayramı öncesi imece usulü ile mezarlık temizliği yapıldı. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, vatandaşların daha huzurlu bir ortamda mezarlık ziyareti yapabilmesi için temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını belirtti. Ankara'dan çiçek getiren Bahadın Kültür Derneği üyeleri ve vatandaşlar da temizlik çalışmalarına katıldı.

10.06.2024 16:41
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın belesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi imece usulü ile mezarlı temizliği yapıldı.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda mezarlık ziyareti yapabilmesi için belde mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Eroğlu, arife ve bayram günü mezarlık ve parklara ziyaretlerin yoğunlaşacağını belirterek, gerek temiz bir ortamda bayram geçirmek gerekse kene olaylarına karşı önlem amacıyla ekiplerin mezarlıklarda temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Eroğlu, mezarlıklar için Ankara'dan çiçek getiren Bahadın Kültür Derneği üyeleri ve temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahadın Belesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı - Son Dakika

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