Bahçeli, Danıştay 5. Dairesinin Kararlarını Eleştirdi

Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Danıştay 5. dairesinin kararlarını eleştirdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Danıştay 5. dairesinin geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla 'fetö' davalarından yargılanıp görevden alınan 387 hakim ve savcıyı göreve iade eden kararını eleştirdi ve şöyle konuştu:

"Danıştaş 5. dairenin fetöden ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır. Hukuki bir temeli yoktur. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında ankesörlü hatlarla haberleşen mahrem imamlarla irtibatı olan bylock yazışmalarında adı geçen terör örgütüne bağış yapan hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan isimlerin olması nasıl izah edilebilecektir? Danıştaş 5. daire nereye hizmet etmektedir? Bu karar alınırken 5. daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardı? Fetöcüleri aklamak vatana ve millete ihanet değil midir? Fetöcüleri göreve iade etmek cinayet değil midir? Fetöye merhamet şehitlerimize hakaret değil midir? Danıştaş 5. dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. "