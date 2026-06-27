Bahçeli'den Kadir İnanır'a Başsağlığı - Son Dakika
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Bahçeli'den Kadir İnanır'a Başsağlığı

27.06.2026 11:36
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli mesajında, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydum. Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kadir İnanır, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Kadir İnanır'a Başsağlığı - Son Dakika

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