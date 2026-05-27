Bahçeli'den Ülkücü Şehitler İçin Anma Mesajı

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'ne ilişkin, "Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere bütün ülkücü şehitlerimizi minnet şükran ve hasretle anıyor Cenab-ı Allah'tan hepsine rahmetler niyaz ediyorum" mesajını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü, Ruhları Şad Olsun" notuyla bir video paylaştı. "Şehitler Ölmez" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

"Hürmetle andığımız ülkücü şehitlerimiz ölümle yüzleşmişler, dar ağacı ile sınanmışlar ama iman ve ülkülerinden ödün vermemişlerdir. Muazzam bir irade göstermişler, Türklüğü bayrak gibi dalgalandırmışlardır. Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere bütün ülkücü şehitlerimizi minnet şükran ve hasretle anıyor Cenab-ı Allah'tan hepsine rahmetler niyaz ediyorum."