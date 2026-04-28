Bahçeli: Avrupa siyasi körlük yaşıyor, Türkiye'siz yapamaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, 'Avrupa siyasi körlük yaşıyor. Avrupa Türkiye'siz yapamaz' ifadelerini kullandı. Von der Leyen'in sözlerini 'kibir göstergesi' olarak niteleyen Bahçeli, AB'nin Türkiye'yi yıllardır geri tuttuğunu söyledi.

3 Mayıs Türkçüler günü hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, MHP'den kopanlara sitem ederek 'Bu yürüyüş yorulanlarla sürmez, yükü omuzlayanlarla devam eder' dedi. Kerkük Valisi seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nu hatırlatan Bahçeli, 'Kerkük Türkmenlerinin maruz bırakıldığı zulüm, Türk milletinin vicdanına kazınmıştır. Ne Kerkük'ü unuturuz ne Musul'u zihnimizden çıkarırız' diye konuştu.