Bahçeli: Avrupa siyasi körlük yaşıyor, Türkiye'siz yapamaz

28.04.2026 12:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözlerine tepki göstererek 'Avrupa Türkiye'siz yapamaz' dedi. Bahçeli ayrıca Kerkük ve Türkmenler için önemli mesajlar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, 'Avrupa siyasi körlük yaşıyor. Avrupa Türkiye'siz yapamaz' ifadelerini kullandı. Von der Leyen'in sözlerini 'kibir göstergesi' olarak niteleyen Bahçeli, AB'nin Türkiye'yi yıllardır geri tuttuğunu söyledi.

3 Mayıs Türkçüler günü hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, MHP'den kopanlara sitem ederek 'Bu yürüyüş yorulanlarla sürmez, yükü omuzlayanlarla devam eder' dedi. Kerkük Valisi seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nu hatırlatan Bahçeli, 'Kerkük Türkmenlerinin maruz bırakıldığı zulüm, Türk milletinin vicdanına kazınmıştır. Ne Kerkük'ü unuturuz ne Musul'u zihnimizden çıkarırız' diye konuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ursula von der Leyen, Devlet Bahçeli, Türkiye, Kerkük, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
