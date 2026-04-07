Bahçeli: Küresel Düzen Sarsıldı, Türkiye Alternatif Üreten Güç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel düzenin derin bir şekilde sarsıldığı bu dönemde kararların milli birlik içinde alınması gerektiğini belirtti. Bugünkü küresel istikrarsızlığın, eskinin öldüğü ve yeninin doğmadığı bir kriz durumu olduğunu ifade eden Bahçeli, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumsallaşan küresel örgütlerin işlevselliğini yitirdiğini söyledi.

Dünyada değerler sisteminin çöktüğünü ve Trump ile Netanyahu'nun telafisi zor hatalar yaptığını vurgulayan Bahçeli, yeni dünya düzeninin bir kaos olarak karşılarına çıktığını, ABD-İsrail-İran savaşının devam ettiğini ve uluslararası örgütlerin barış için arabuluculuk yapmaktan aciz olduklarını dile getirdi.

CHP'nin siyaset yerine laf ürettiğini ve gerçekle arasına mesafe koyduğunu belirten Bahçeli, MHP'nin gelişmeleri yalnızca izleyen değil, gerektiğinde yön veren bir siyasi yapı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bölgede diğer aktörlerden ayrışan bir konumda olduğunu ve sağlam bir vizyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Küresel enerji sisteminin ciddi risk altında olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin bunu gösterdiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkarak bölgede barışın merkezi haline geldiğini ve kriz anlarında alternatif üretebilen bir güç olduğunu vurguladı. Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin milli bir duruşu olduğunu ve savunma sanayiindeki yükselişin ülkeyi daha etkili bir aktör yaptığını sözlerine ekledi.