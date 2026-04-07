Bahçeli: Küresel Düzen Sarsıldı, Türkiye Alternatif Üreten Güç
Bahçeli: Küresel Düzen Sarsıldı, Türkiye Alternatif Üreten Güç

07.04.2026 11:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel istikrarsızlık ve uluslararası örgütlerin işlevsizliğini eleştirirken, Türkiye'nin bölgede barış merkezi ve kriz anlarında alternatif üretebilen bir güç haline geldiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel düzenin derin bir şekilde sarsıldığı bu dönemde kararların milli birlik içinde alınması gerektiğini belirtti. Bugünkü küresel istikrarsızlığın, eskinin öldüğü ve yeninin doğmadığı bir kriz durumu olduğunu ifade eden Bahçeli, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumsallaşan küresel örgütlerin işlevselliğini yitirdiğini söyledi.

Dünyada değerler sisteminin çöktüğünü ve Trump ile Netanyahu'nun telafisi zor hatalar yaptığını vurgulayan Bahçeli, yeni dünya düzeninin bir kaos olarak karşılarına çıktığını, ABD-İsrail-İran savaşının devam ettiğini ve uluslararası örgütlerin barış için arabuluculuk yapmaktan aciz olduklarını dile getirdi.

CHP'nin siyaset yerine laf ürettiğini ve gerçekle arasına mesafe koyduğunu belirten Bahçeli, MHP'nin gelişmeleri yalnızca izleyen değil, gerektiğinde yön veren bir siyasi yapı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bölgede diğer aktörlerden ayrışan bir konumda olduğunu ve sağlam bir vizyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Küresel enerji sisteminin ciddi risk altında olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin bunu gösterdiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkarak bölgede barışın merkezi haline geldiğini ve kriz anlarında alternatif üretebilen bir güç olduğunu vurguladı. Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin milli bir duruşu olduğunu ve savunma sanayiindeki yükselişin ülkeyi daha etkili bir aktör yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Devlet Bahçeli, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
