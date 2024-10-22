Bahçeli'nin İmralı Çağrısına Diyarbakır'dan Destek

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Haber Ahmet ÜN-Kamera: Ünal AYDIN

(DİYARBAKIR) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın, grup toplantısında, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşının Meclis'te konuşma yapması ve terörün bittiğini söylemesi çağrısına, Diyarbakır'dan destek geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "Umut Hakkı"nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" ifadelerinde bulundu. Bahçeli'nin bu açıklamasına Diyarbakır'dan destek geldi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Diyarbakırlılar, Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

'Bence önemli bir hamle yapmıştır'

Hasan Eroğlu, Diyarbakırlı olarak bu sürece katkı sunacaklarını aktararak şöyle konuştu:

"Umarım bu açıklamayla samimidir. Eski süreçler gibi yılan hikayesine dönmesini istemiyoruz. Bu açıklamayı önemli buluyoruz. Bunu Devlet Bahçeli'nin söylemesini daha çok önemli buluyoruz. Meclis'te söylemesi de çok önemli. Zaten çözümün tek noktasıdır. İşin esası muhataplarıyla görüşmektir. Yıllardır işin muhataplarıyla görüşülmesi söyleniyor. Yoksa kenarda dolaşıp, topu sürekli taca atmak bir çözüm getirmez. Bence önemli bir hamle yapmıştır. Önemli olan bu hamlenin samimi olmasıdır. İşin arkasında yine dönüp dolaşıp, 'Kürt Mehmet nöbete' dönüşmesin. Bu açıklama bölge ve Orta Doğu için çok önemlidir. Orta Doğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla hem bölge için hem Türkiye hem de Orta Doğu için samimi olurlarsa, gerçek anlamda bir çözüm, işin muhataplarıyla onurlu bir barışı getirecekse bir Diyarbakırlı olarak buna katkı sunarız."

'Bahçeli'nin açıklamasını onaylıyoruz ancak olmayacağını da biliyoruz'

Bu gelişmenin gerçekleşmesini arzu ettiklerini anlatan Seda İnan, ancak böyle bir şeyi mümkün görmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de siyasete baktığımız zaman böyle bir şeyin mümkün olmayacağını görebiliriz. Başımızdaki herkes sadece kendi çıkarları için var. Bundan öte bir şey yok. Herkes kendi çıkarı için bir parti kurmuş. Ne oluyorsa vatandaşa oluyor. Bahçeli'nin açıklamasını onaylıyoruz, ancak olmayacağını da biliyoruz."

'Bu açıklamadan dolayı mutluyuz'

Bahçeli'nin açıklamasını 'güzel bir açıklama' olarak değerlendiren Gökhan Demirkurt, "Bu açıklamadan dolayı mutluyuz. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Biz kardeşlik ve birlik olsun istiyoruz. Bu açıklamayı destekliyoruz. Vatanımız ve milletimiz için hangisi hayırlısıysa onu diliyoruz" diye konuştu.

'Biz barıştan yanayız'

Devlet Bahçeli'nin açıklamasını olumlu bulduklarını söyleyen Sait Korkut ise, şunları kaydetti:

"Bunlar her şeyi tek taraflı düşünüyorlar. Umudum yok ama böyle bir süreç olmasını diliyorum. Biz barıştan yanayız. Kimsenin ölmesinden yana değiliz. Dürüst olsunlar sonra bu girişime başlasınlar. En baştan hepimiz destek vereceğiz" şeklinde konuştu.