MHP Lideri Bahçeli, tarımda kullanılan mazottaki vergilerin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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MHP Lideri Bahçeli, tarımda kullanılan mazottaki vergilerin kaldırılmasını istedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarımda kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istedi. Bahçeli, tarımsal üretimdeki girdi fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, çiftçilerin sorunlarının köklü çözümünün bu vergilerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti.

14.05.2024 11:50
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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkati çekerek, tarımda kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istedi.

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, tarımsal üretimde kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi. Bir litre mazotun satış fiyatının yüzde 38'inin vergilerden oluştuğunu hatırlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimdeki girdi fiyatlarının yüksekliğine bağlı sorunların gün geçtikçe büyümesi köylülerimizin çiftçilerimizin başlıca sorunudur. Bir litre mazotun satış fiyatının yaklaşık yüzde 38'inin vergilerden oluştuğu gözönüne alındığında tarımsal üretimin sürdürülmesinin ve sorunun köklü çözümünün tarımda kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasına bağlı olduğu da görülecektir. Bizi doyuran çiftçilerimizin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır."

(SÜRECEK)

MHP Lideri Bahçeli, tarımda kullanılan mazottaki vergilerin kaldırılmasını istedi
Kaynak: ANKA

ÖTV, MHP, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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