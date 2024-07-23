Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Dünya Şampiyonu Oldu

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team", Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" yarışmasında dünya şampiyonu oldu.

23.07.2024 14:44
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Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team", Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" yarışmasında dünya şampiyonu oldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu imam hatip liselerinde fen ve teknoloji programıyla yapay zeka, robotik ve kodlama gibi alanlarda kendini geliştiren öğrenciler, uluslararası etkinliklerde de büyük başarılara imza atıyor.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi robot ve yapay zeka kulüpleri öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team" takımı, 20-21 Temmuz'da Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" organizasyonuna Türkiye'yi temsilen katıldı.

Gençler, 6 ülkeden 300'e yakın takımın katıldığı yarışmada, robotun kurgusu ve yazılımının en iyi kullanımını içeren "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonluğu, deprem sonrası yardım robotuyla da "DRC Explorer" kategorisinde dünya ikinciliği kazandı.

"7 gün 24 saat çalıştık"

Okulun teknoloji koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, farklı ülkelerde düzenlenen ulusal robot yarışmalarında dereceye giren takımların dünya şampiyonasına davet edildiğini anlattı.

Başarıcı, öğrencilerin de çeşitli ulusal başarıların ardından dünya genelindeki bu yarışmaya davet mektubu aldığını aktararak, "Yapay zeka ve robotik ekibini birleştirerek mayıs ayında çalışmalara başladık. Öğrencilerimizle kuralları, yarışacakları kategorileri belirledik, ardından yaz tatilinin başlamasıyla kampa girdik. 7 gün 24 saat çalıştık. Çok şükür ki çalışmalarımızın meyvesini aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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