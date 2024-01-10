Bahçelievler Belediyesi, Toplanma ve Mobil Taziye Aracını Hizmete Sundu

Bahçelievler Belediyesi, acil durum ve afetlerde hızlı bir şekilde müdahale edebilmek; aynı zamanda vatandaşların acılı günlerinde taziye kabulünde kullanılmak üzere toplanma ve mobil taziye aracını hizmete sundu.

Bahçelievler Belediyesi evleri müsait olmayan vatandaşlar için taziye aracını hizmete sundu. Aynı anda 50 kişinin ağırlanabildiği araçta mutfak, lavabo, abdesthane ile sohbet, Kuran'ı Kerim okumak için iç ve dış alanda ses sistemi bulunuyor. Toplanma ve mobil taziye aracı, üzerinde bulunan solar enerji sistemi ile elektriksiz alanda 2.5 saatlik kendi çalışma enerjisini üretebiliyor.

Araç yanında mevsim şartlarına göre kullanım kapasitesini artırmak için yan açılabilir tente ile yaz ve kış ayları için soğutucu- ısıtıcı klimada mevcut. Araç aynı zamanda doğal afet durumlarında müdahale edebilmek için belediye adına yönetim üssü olarak kullanılacak. Toplanma ve mobil taziye aracı dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Törene Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"VATANDAŞLARIMIZ BU ARACI HEM TOPLANMA ARACI HEM TAZİYE ARACI OLARAK KULLANACAK"

İstanbul'da taziyelerin Bahçelievler gibi yer darlığı yaşandığı ilçelerde mümkün olmadığını söyleyen Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, "Doğuda yaklaşık 8 yıl görev yaparken o bölgedeki taziye evlerini vatandaşlarımızın bu anlamdaki sosyal ihtiyacını ne kadar karşıladığını gördüm. Buralarda evlerin ölçekleri küçük. Dolayısıyla cenazesi olan vatandaşlarımızın taziyeye gelen konuklarımızı ağırlayabileceği, misafir edebileceği düzenler kurulamadığı için bir süre sonra bu taziyeler yük haline dönüşmeye başlıyor. Bu anlamda bu hizmet çok kıymetli. En azından vatandaşlarımız belediyemizin hazırlamış olduğu bu aracı hem toplanma aracı hem taziye aracı olarak kullanacak. Kaçınılmaz olan ölümle karşılaştıklarında aile fertlerinin bu anlamdaki önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Çok güzel bir düşünce. Sayılarının artması her bir mahallemize konulmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyorum. İlçemize, mahallemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

"TAZİYE KÜLTÜRÜNÜN İHTİYACINI GİDERECEK"

Bugünün maliyetiyle ilgili yaklaşık 15 milyonluk bir araç olduğunu ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Bahadır ise "Birazdan kar yağacak. Biz kışa hazırlıklıyız. Yazın aşırı sıcağa da hazırlıklıyız. Bunun bir belirtisi olarak bugün burada mobil toplanma aracını sizlere takdim ediyoruz. Bu aracımız özellikle Bitlis, Doğu, Güneydoğu'da yaygın olan taziye kültürünün ihtiyacını giderecek. Her apartmanın önüne konabilecek şekilde hem de acil bir durum olduğunda afet olduğunda burada hizmet verecek bir aracımız. İçerisi yaklaşık 50 kişi alıyor. Lavabo, mutfak bölümü var. Sonar enerjiden belirli miktar enerjiyi kendisi üretiyor. Özellikle Zafer mahallemizde Doğu, Güneydoğulu kardeşlerimizin çok yaşadığı yerde hizmete sunduk. Çünkü burada taziye kültürü daha fazla ve uzun sürüyor. Yaklaşık 5 - 7 gün kadar taziye kabul ediliyor. Bu yüzden burada başlattık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

"11 MAHALLEMİZİN DE EŞİTSİZLİĞİNİ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bahçelievler Belediyesi olarak vatandaşın 7 gün 24 saat yanında olduğunu söyleyen Dr. Bahadır, "Sosyal Tesislerimizin iki tanesi burada. Yakında Ahmet Yesevi'de sosyal tesis yapacağız. 11 mahallemiz var. 11 mahallemizin de eşitsizliğini kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim için burada yaşayan 700 bin insanımız eşit. 700 bin insanın başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır aracı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.