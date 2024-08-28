Bahçelievler Belediyesi, Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale Etti

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Bahçelievler Belediyesi, kentte etkili olan yağışın ardından su basan ev ve iş yerlerinin tahliyesi için 50 ekip ve yaklaşık 250 personelle seferber oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde mevsim normallerinin üzerindeki sağanak nedeniyle, Kocasinan Merkez ve Zafer mahallelerindeki bazı binaların bodrum katlarını su bastığı belirtildi.

İlk andan itibaren suyun tahliyesi için ekiplerin seferber olduğu kaydedilen açıklamada, temizlik, fen işleri ve zabıta ekipleri olmak üzere 50 ekip ve yaklaşık 250 personelle müdahale edildiği aktarıldı.

Sağanağın etkisiyle Turgut Özal ve Recep Yazıcıoğlu alt geçitlerinin yağmur sularıyla dolarak bir süre araç trafiğine kapatıldığı ifade edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olmasına rağmen Bahçelievler Belediyesi olarak çalışmalara destek verildiği, alt geçitlerin temizlenmesi ve araç trafiğine açılması için seferber olunduğu belirtildi.

Açıklamada, su baskınlarının daha çok Ahmet Yesevi Caddesi altından geçen dere yatağı kenarında ve İSKİ altyapısının yetersiz kaldığı noktalarda meydana geldiği, Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin ise su baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesi için çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.