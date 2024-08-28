Bahçelievler Belediyesi, Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçelievler Belediyesi, Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale Etti

Bahçelievler Belediyesi, kentte etkili olan yağışın ardından su basan ev ve iş yerlerinin tahliyesi için 50 ekip ve yaklaşık 250 personelle seferber oldu.

28.08.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi, kentte etkili olan yağışın ardından su basan ev ve iş yerlerinin tahliyesi için 50 ekip ve yaklaşık 250 personelle seferber oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde mevsim normallerinin üzerindeki sağanak nedeniyle, Kocasinan Merkez ve Zafer mahallelerindeki bazı binaların bodrum katlarını su bastığı belirtildi.

İlk andan itibaren suyun tahliyesi için ekiplerin seferber olduğu kaydedilen açıklamada, temizlik, fen işleri ve zabıta ekipleri olmak üzere 50 ekip ve yaklaşık 250 personelle müdahale edildiği aktarıldı.

Sağanağın etkisiyle Turgut Özal ve Recep Yazıcıoğlu alt geçitlerinin yağmur sularıyla dolarak bir süre araç trafiğine kapatıldığı ifade edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olmasına rağmen Bahçelievler Belediyesi olarak çalışmalara destek verildiği, alt geçitlerin temizlenmesi ve araç trafiğine açılması için seferber olunduğu belirtildi.

Açıklamada, su baskınlarının daha çok Ahmet Yesevi Caddesi altından geçen dere yatağı kenarında ve İSKİ altyapısının yetersiz kaldığı noktalarda meydana geldiği, Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin ise su baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesi için çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

istanbul, Acil Durum, Hava Durumu, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler Belediyesi, Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 21:05:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler Belediyesi, Yağış Sonrası Su Baskınlarına Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement