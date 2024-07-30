İstanbul Bahçelievler'de alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Zafer Mahallesi'nde işine gitmek için evinden çıkan B.B'yi aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan N.M. ve yanındaki 2 kişi kovalamaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin tabancayla ateş açması sonucu B.B. yaralanırken, saldırganlar kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı B.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan şüphelilerin silahla ateş açmadan önce B.B'yi kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?