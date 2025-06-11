Bahçelievler'de Altın Atölyesi Gaz Zehirlenmesi

Bahçelievler'de altın atölyesinde eritim sırasında açığa çıkan gazdan etkilenerek zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Yenibosna Mahallesi'ndeki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren atölyede 3 işçi, altın eritimi yaptıkları sırada ortaya çıkan amonyak gazından zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zehirlenen Atilla Ş. (47), Halil D. (57) ve Abdullah Ş. (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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