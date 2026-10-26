Bahçelievler'de araçtan inip saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de araçtan inip saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

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İstanbul Bahçelievler'de trafikte tartıştığı kişiye aracından inerek saldıran sürücüye 180 bin lira idari para cezası verildi. Ehliyeti 30 gün geri alınan ve aracı 60 gün trafikten menedilen sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Bahçelievler'de trafikte aracından inerek tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bir sürücünün aracından inerek tartıştığı bir başka sürücüye saldırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Çalışmada, aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü C.Ç. (58) ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

C.Ç'nin ehliyeti 30 gün süreyle geri alınırken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
BahçelievlerİstanbulOtomobilTrafikGüncelSon Dakika

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