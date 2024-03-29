Bahçelievler'de bir kişinin bıçakla öldürüldükten sonra varile konulup yakılması iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan'da bir binanın bodrum katındaki iş yerinden çıkan duman sonrası varil içerisinde yanmış bir cesedin tespit edilmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Ölen kişinin Mustafa Bayraktar olduğunu belirleyen ekipler, önce şüpheli B.D'yi (22), daha sonra da maktulün olay yerine geldiği aracın sahibi E.K ile B.D'nin annesi H.D'yi gözaltına aldı.
B.D'nin polisteki ifadesinde, "babasının arkadaşı olan maktulü, annesine sarkıntılık ettiği için bıçaklayıp öldürdüğü" yönünde beyanda bulunduğu kaydedildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de bıçakla öldürülen kişinin varile konulup yakılması iddiasıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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