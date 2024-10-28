Bahçelievler'de Cinayet Davası Süregeldi

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Bahçelievler'de, Murat Arpapay'ın günlük kiralık dairede öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atılmasına ilişkin 3'ü firari, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhterem Perçikli, taraf avukatları ve müşteki Şefika Arpapay katıldı.

Diğer tutuklu sanık Serpil Demir ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı.

Murat Arpapay'ın annesi müşteki Şefika Arpapay beyanında, yurt dışında yaşadığını ve oğlunun ölüm haberini alınca Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Oğlunun evini kontrol ettiğininde, para aramak için sandalyelerin altının bile kesik olduğunu gördüğünü anlatan Arpapay, "Oğluma para gönderiyordum ev ya da araba alacaktı. Oğlum, çok dürüst biriydi. Herhangi bir hastalığı da yoktu. Oğlumun ölümüne neden olan kişilerden şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Muhterem Perçikli, sosyal medyada çıkan videolarını olaydan önce çektiğini, diğer sanıkların kendisine "Hayatına normal bir şekilde devam et" dediğini için bunları paylaştığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Serpil Demir ise çok üzgün olduğunu ve serbest bırakılmak istediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve 3 firari sanığın yakalanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de, 27 Temmuz 2023'te Murat Arpapay'ın günlük kiralık dairede öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atıldığı belirtiliyor.

İddianamede, firari sanıklar Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu ile tutuklu sanıklar Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in "birden fazla kişiyle konutta yağmaya teşebbüs" ve "olası kastla öldürme" suçundan iki yıl altışar aydan 36 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.