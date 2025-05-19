Bahçelievler'de Genç Cinayetinde Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçelievler'de Genç Cinayetinde Dava Açıldı

15 yaşındaki Ahmet Mohamad'ı öldüren Z.M. hakkında 28 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

19.05.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de 15 yaşındaki Ahmet Mohamad'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 18 yaşından küçük Z.M. hakkında, 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli Ahmed Mohamad'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Z.M. (17) hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Sıla Y'nin 8 Şubat'ta yaşanan olaya ilişkin polis merkezine giderek Mohamad'ın "Suriyeli Zeko" isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü, öldürüldüğü yerin nerede olduğunu bildiğini ve gösterebileceğini söylediği belirtildi.

İhbar üzerine kolluk kuvvetlerinin verilen adrese gittiği belirtilen iddianamede, Mohamad'ın evin içerisinde yatar vaziyette bulunduğu, ilk incelemede baş bölgesinde fişek izi görüldüğü, adresteki aramada 9 milimetre çapında boş kovan ile 1 mermi çekirdeği ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede beyanına yer verilen Sıla Y, Z.M'nin eski sevgilisi olduğunu, olaydan bir hafta önce ayrıldıklarını belirtti. Z.M'yi aramasına rağmen ulaşamadığını kaydeden Sıla Y, bunun üzerine Z.M'nin arkadaşı S.A'ya ulaştığını aktardı.

Sıla Y. bu kişinin kendisine "Z.M ve Ahmed Mohamad'la evde bulunduklarını, elinde silahla gezen Z.M'nin Mohamad'ı kafasından vurduğunu ve maktulü evde bırakıp kaçtıklarını" söylediğini kaydetti.

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen S.A, olayın gerçekleştiği adreste Mohamad, Z.M ve kendisinin oturduğunu, Z.M'nin silahıyla oynadığını, odasında kıyafetlerini değiştirdiği esnada da silah sesi duyduğunu öne sürdü.

Salona gittiğinde Mohamad'ın yanağından vurulduğunu ve kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü belirten S.A, "Kız kardeşlerim korktuğu için onları hemen olay yerinden uzaklaştırmak istedim. Z.M. polise ve ambulansa haber vereceğini söyledi. Kardeşlerimi halamın evine götürdükten sonra Z.M'yi aradım. 'Ailesinin kendisini Suriye'ye kaçıracağını, olayın başına kalacağından korktuğu için kimseye haber vermediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum"

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Z.M, olay günü arkadaşı olan Ahmet Mohamad ile S.A'nın evine gittiklerini, evde S.A'nın annesi, babası ve kız kardeşlerinin olduğunu anlattı.

Birlikte S.A'nın odasına girdiklerini, Mohamad'ın bir süre sonra silah çıkardığını iddia eden Z.M. şunları kaydetti:

"Zarar gelme endişesiyle tabancayı saklamasını söyledim. Mohamad silahı yatağın altına koydu. Bir süre daha uyuşturucu madde kullandık. Ardından dışarı çıkmaya karar verdik. Çıkarken yatağın altındaki silahı aldım. Kapıda ayakkabısını bağlayan Mohamad'a şaka yapmak için ona silahı doğrulttum. Bu esnada silah ateş aldı. Mohamad kanlar içinde kaldı. Korkup silahla birlikte kaçtım. Hatay'a akrabalarımın yanına gitmek için otobüse bindim. Yolda yakalandım. Mohamad ile aramızda bir anlaşmazlık yoktu. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum."

Z.M'nin, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması cezası talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Öte yandan iddianamede, olaya ilişkin S.A. hakkında ise yaşı 18'den büyük olduğu için ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Genç Cinayetinde Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:44:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Genç Cinayetinde Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.