Bahçelievler'de Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bahçelievler'de sokakta havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi Umman Sokak'ta 4 Nisan gecesi bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli E.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
